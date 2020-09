Baranchyk-Zepeda será eliminatoria del WBC el sábado en Las Vegas El WBC ha anunciado que el choque superligero del sábado entre WBC # 2, WBO # 3 calificó a José “Chon” Zepeda (31-2, 25 KOs) e IBF # 4, WBC # 6 Ivan Baranchyk (20-1, 13 KOs) en la “Burbuja” del MGM Grand Las Vegas será una eliminatoria del WBC. El título de plata del WBC también estará en juego. Baranchyk-Zepeda se anunció originalmente como una peleador de diez rounds. No se sabe si se aumentará a doce rounds. El evento se transmitirá por ESPN +. Lomachenko-López se transmitirá para Kazajstán

