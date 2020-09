El ex campeón Firat Arslan cumple 50 años Feliz cumpleaños 50 para el Alemán ex campeón mundial de peso crucero de la AMB Firat Arslan. ¡Lo interesante de Arslan (47-9-3, 32 KOs) es que todavía está activo! Acaba de pelear por el título de peso crucero de IBO en febrero de este año, perdiendo esa pelea de una manera un tanto controvertida cuando el promotor, que no es miembro de su equipo, tiró la toalla y puso fin a la pelea. Después de esa pelea, Arlan dijo: “Es muy posible que sea el final de mi carrera. Pero primero tengo que verlo “. ¿Veremos de nuevo a Firat Arslan en el ring? Brodnicka-Mayer será el 31 de Octubre en Las Vegas Baranchyk-Zepeda será eliminatoria del WBC el sábado en Las Vegas

