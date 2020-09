Brodnicka-Mayer será el 31 de Octubre en Las Vegas La campeona mundial femenina de peso ligero junior de la OMB Ewa Brodnicka (19-0, 2 KOs) hará la sexta defensa de su título en un enfrentamiento de 10 rounds contra la retadora obligatoria Mikaela Mayer (13-0, 5 KOs) en la noche de Halloween, sábado, octubre 31 del MGM Grand Las Vegas Conference Center. Brodnicka-Mayer servirá como el combate principal de apoyo a la defensa del título del campeón mundial de peso gallo de la AMB / FIB, Naoya “Monster” Inoue, contra Jason “Mayhem” Moloney. ESPN + televisará. “Después de la última actuación de Mikaela, le prometí una pelea por el título mundial. Le pidieron que pelee contra los campeones, y estoy seguro de que hará una declaración al resto de las mujeres dentro y alrededor de su categoría de peso ”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “La hemos visto progresar desde su debut profesional y se ha convertido en una de las peleadoras más importantes del boxeo femenino. Este cinturón de la OMB será el primero de muchos títulos mundiales para Mikaela ” Anunciada la cartelera de Munguia-Johnson El ex campeón Firat Arslan cumple 50 años

