Anunciada la cartelera de Munguia-Johnson Golden Boy ha anunciado la cartelera de Munguia vs.Johnson que tendrá lugar el 30 de octubre en Fantasy Springs Resort Casino y se transmitirá en vivo por DAZN. El evento estará cerrado al público y los medios de comunicación. En el evento co-estelar, Rashidi “Speedy” Ellis (22-0, 14 KOs) se enfrentará a Alexis “Lex” Rocha (16-0, 10 KOs) en una pelea de 10 rounds por el título vacante de peso welter de plata internacional del CMB. La noche también contará con una pelea por el título mundial de doce asaltos cuando Elwin “La Pulga” Soto (17-1, 12 KOs) defenderá su cinturón de peso minimosca de la OMB contra Carlos Buitrago (32-4-1, 18 KOs). En acción femenina, las contendientes de peso mosca Marlen Esparza (7-1, 1 KO) y Sulem Urbina (12-0, 2 KOs) luchan en una eliminatoria por el título del CMB en ocho rounds. Otras peleas: El peso súper mediano Bektemir “Bull” Melikuziev (5-0, 4 KOs) continuará su rápido ascenso contra Alan Campa (17-5, 11 KOs) en un choque de 10 rounds por el título de la NABO. Lamont Roach Jr. (19-1-1, 7 KOs) peleará en una pelea de peso súper pluma a 10 asaltos. Esta será la primera pelea de Roach Jr después de competir por el título mundial de peso ligero junior de la OMB en noviembre de 2019. Tristan “Sweet T” Kalkreuth (5-0, 4 KOs) abrirá la noche en una pelea de peso crucero a seis rounds. Los oponentes de Roach Jr. y Kalkreuth se anunciarán en breve. DiBella gana la subasta Mchunu-Durodola por titulo WBC Brodnicka-Mayer será el 31 de Octubre en Las Vegas

