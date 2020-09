DiBella gana la subasta Mchunu-Durodola por titulo WBC El martes por la mañana durante la conferencia de prensa semanal “Martes de Café” del WBC, se llevó a cabo una subasta por la eliminatoria final en la división de peso crucero entre Thabiso Mchunu y Olanrewaju Durodola. El ganador de los derechos para promocionar este importante encuentro fue Dibella Entertainment, quien tendrá 90 días para cumplir con las obligaciones. Mchunu viene de una importante victoria sobre el experimentado ruso Denis Lebedev por una amplia decisión. Durodola viene de noquear a Abraham Tabul en tres rounds. El ganador desafiará al actual campeón Ilunga Makabu. Anunciada la cartelera de Munguia-Johnson

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.