Amir Imam 139.2 vs. Jose Ramirez 139

(WBC super lightweight championship)

Note: Imam-Ramirez is the 2000th world title bout in WBC history.

Oleksandr Gvozdyk 174 vs. Mehdi Amar 174

(WBC interim light heavyweight title)

Michael Conlan 126.4 vs. David Berna 125.2

Felix Verdejo 135.8 vs. Antonio Lozada Jr. 135.4

Jose Pedraza 136.6 vs. Jose Rodríguez 136

Christopher Diaz 129 vs. Braulio Rodríguez 129.6

Venue: Hulu Theater at Madison Square Garden, NYC

Promoter: Top Rank

TV: ESPN