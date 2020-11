IBHOF tendra subasta publica en línea del 19 al 21 de noviembre ATTN: ¡¡FANÁTICOS DEL BOXEO !! El Salón de la Fama del Boxeo estará llevando a cabo una subasta para recaudar fondos. Esta es tu oportunidad de apoyar al Salón y ganar un gran recuerdo de boxeo. La licitación comienza el jueves 19 de noviembre a las 9 a.m. (EST) y cierra el sábado 21 de noviembre a las 3 p.m. (EST). Las actualizaciones de ofertas se proporcionarán por teléfono en el momento de la licitación. Las nuevas ofertas deben incrementarse en $ 20 o más. El Salón de la Fama notificará a los mejores postores después de que la subasta haya concluido y los artículos se enviarán al ganador. Los postores ganadores pueden pagar al recibir notificación o tener 10 días para realizar el pago. Se agregaron $ 10 de envio. ¡Que te diviertas! Amir Khan sale ileso de accidente automovilístico en Inglaterra

