Amir Khan sale ileso de accidente automovilístico en Inglaterra Fotos Cortesía: Manchester Evening News y Amir Khan Por. Gabriel F. Cordero El ex campeón mundial Amir Khan tuvo un accidente automovilístico con su auto Mercedes S350 blanco en una reserva central de una autopista posiblemente en la calzada en dirección sur de la autopista M6 entre J13 y J12 en West Midlands. Khan informó en las redes sociales su experiencia aterradora con los fanáticos y prensa la mañana del 16 de noviembre. Khan de 33 años comentó que pudo salir bien y sin ninguna lesión de importancia causadas por la colisión. En el mensaje, dijo: “Gracias a Allah, todos están a salvo. Melikuziev es recibido como Héroe en Uzbekistán

