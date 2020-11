Melikuziev es recibido como Héroe en Uzbekistán Video Cortesía: Fino Boxing Por. Gabriel F. Cordero El campeón WBO Intercontinental y WBA Continental Americas Bektemir Melikuziev de 24 años (6-0, 5KOs) llegó a Uzbekistán y fue recibido con una bienvenida de héroe con la Bandera de Uzbekistán orgullosos de sus combatientes. Melikuziev con 22 años, hizo su debut profesional en junio de 2019 y ha disputado todos sus partidos en Estados Unidos. Bek entrena con Joel Díaz en Indio California y pertenece a Golden Boy Promotions y venció en su ultimo combate a Alan Campa el pasado 30 de Octubre en el Fantasy Springs Casino, Indio Ca. Amir Khan sale ileso de accidente automovilístico en Inglaterra Mayweather anuncia ¨Mega 21¨ para el 28 de febrero en Tokyo

