WBC confirma que seguirá donando mascarillas Durante el tradicional “Martes del Café”, el presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, instó a todos a seguir impulsando el uso de mascarillas porque la única forma de vencer la pandemia actual es seguir protegiéndonos con prudencia. Instó a todos a mostrar de manera práctica y sensata nuestro amor y cuidado por los demás, mediante el uso y reparto de mascarillas, porque solo así podremos ganar esta batalla, convencidos de que su uso es una forma vital de estar protegidos y por encima. todo para cuidar a quienes nos importan y cuidamos. La familia del boxeo está lista para aportar su granito de arena en esta batalla monumental, y el líder del WBC fue enfático al decir que el WBC distribuirá máscaras faciales a quienes las necesiten, ya sean comunidades, familias, gimnasios, lugares de trabajo y todos. El lema es “sin pretexto, ya que todos debemos usar una máscara”. Canelo-Smith, programado para el 19 de diciembre IBHOF tendra subasta publica en línea del 19 al 21 de noviembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.