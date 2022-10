Hyun Mi Choi retiene el título femenino de la AMB en Seúl La invicta campeona femenina de peso súper pluma de la AMB, Hyun Mi Choi (19-0-1, 5 KOs) hizo otra defensa exitosa contra la canadiense Vanessa Bradford (6-4-2, 0 KOs) el miércoles por la noche en Seúl, Corea del Sur. Luego de poco más de un año de inactividad, la campeona se encontró en el ring con algunas dificultades que supo solventar para conseguir otra victoria, pero esta vez de manera reñida. Se espera que la próxima pelea de Choi sea contra la nueva campeona unificada Alycia Baumgardner, quien ya la ha desafiado. Conferencia de prensa de Mayweather-Deji en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.