Tszyu confiado en un triunfo por KO sobre Charlo Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso súper welter #1 de la OMB, Tim Tszyu (21-0, 15 KOs) desafiará al campeón indiscutible de las 154 libras Jermell Charlo (35-1-1, 19 KOs) el 28 de enero en Las Vegas por todos los cinturones, y predice una victoria por nocaut . Después de eso, planea capturar títulos mundiales en divisiones más pesadas. “Está Golovkin en la división de peso arriba, Canelo Alvarez en la división de peso después de eso. Luego podemos subir al peso pesado si es necesario”, dijo Tszyu a The Age y al Sydney Morning Herald. “No es un chiste. Roy Jones pasó de peso mediano a pesado, el peso súper welter a pesado no se ha hecho. Ese es mi objetivo de todos los tiempos. Eso es 10 años en la fabricación. “Mi primer gol es, por supuesto, el indiscutible, eso es todo lo que busco. Pero después de eso, mi mente me llevará a otra parte, incluso a los pesos pesados. Pelearé con Anthony Joshua. Golpearé a Joshua con algunos golpes al cuerpo, veamos cómo reacciona a eso. Con respecto a la pelea de Charlo, Tszyu declaró: “Trabajamos mucho poder y ser físicamente fuertes. No quiero que esta pelea llegue hasta el final. Planeo noquearlo antes del 12° asalto”. Fury-Chisora ​​3 & Dubois-Lerena el 3 de diciembre en Londres Hyun Mi Choi retiene el título femenino de la AMB en Seúl Like this: Like Loading...

Top Boxing News

