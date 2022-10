Conferencia de prensa de Mayweather-Deji en Las Vegas La leyenda invicta del ring Floyd “Money” Mayweather y el YouTuber con sede en el Reino Unido Deji Olantunji se enfrentaron cara a cara por primera vez el jueves pasado en una conferencia de prensa en Las Vegas antes de encabezar la última entrega de Global Titans Fight Series el 13 de noviembre desde el Coca-Cola Arena en Dubái y en vivo en un pay-per-view de $34.95. Floyd Mayweather: “Deji tiene muchos seguidores, yo tengo muchos seguidores y todo se trata de emoción. Ambos lo traeremos y creo que será genial para los Emiratos Árabes Unidos… Me gusta su confianza y me gusta que después de su primera pelea, no se dio por vencido. Siguió trabajando duro para mejorar y mejorar”. Deji Olatunji: “Veremos qué sucede en el ring el 13 de noviembre… Quiero mostrarle a Floyd que realmente estoy trayendo algo a la mesa con esta pelea”. Hyun Mi Choi retiene el título femenino de la AMB en Seúl Round 12 con Mauricio Sulaiman: El regreso de Wilder Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.