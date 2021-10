Hughie Fury, Eubank y Marshall vencen en Inglaterra WBA # 4, IBF # 14, el peso pesado Hughie Fury (26-3, 15 KOs) dominó a Christian Hammer (26-8, 16 KOs) durante cinco asaltos el sábado por la noche en el Utilita Arena en Newcastle, Inglaterra. La pelea terminó cuando Hammer no pudo continuar después del quinto round citando una lesión en el bíceps. Hughie es el primo del campeón del WBC, Tyson Fury. El clasificado WBA # 1, WBC # 3 en peso mediano Chris Eubank Jr (31-2, 22 KOs) castigó a Wanik Awdijan (28-2, 11 KOs) durante cinco asaltos. Awdijan no pudo continuar después de la quinta ronda citando una posible costilla rota. La campeona de peso mediano de la OMB, Savannah Marshall (11-0, 9 KOs) detuvo a la invicta Lolita Muzeya (16-1, 8 KOs) en dos rondas. Un aluvión de golpes provocó la detención de un árbitro. Después de la pelea, se anunció que Marshall y Claressa Shields enfrentarán a oponentes separados en la misma tarjeta el 11 de diciembre. Briedis vence a Mann en tres rounds en Letonia Navarrete retiene el título de peso pluma de la OMB en San Diego

