Navarrete retiene el título de peso pluma de la OMB en San Diego Por Miguel Maravilla en el ringside El campeón de peso pluma de la OMB, Emanuel Navarrete (35-1, 29 KOs) anotó una reñida decisión unánime en doce asaltos sobre Joet González (24-2, 14 KOs) el viernes por la noche en el Pechanga Aren, San Diego, California. Lucha brutal, Navarrete simplemente tenía demasiada potencia de fuego y rompió el juego de González. Las puntuaciones fueron 118-110, 116-112, 116-112. La acción comenzó de inmediato cuando Navarrete y González intercambiaron en la primera ronda. Navarrete atacó conectando con un gancho de izquierda cuando González sufrió un corte desagradable debajo de su ojo derecho sobre la mejilla en la tercera ronda. El campeón boxeó y apuntó al corte de González en la cuarta ronda, siguiendo con tiros importantes, a pesar del corte que González siguió llegando. El ojo de González se volvió más desagradable al entrar en el quinto, Navarrete atacó. En el sexto, González fue el que atacó mientras Navarrete contrarrestaba. El ojo siguió empeorando para González en el séptimo, pero siguió luchando, asombrando momentáneamente a Navarrete, pero el poder ofensivo del campeón fue demasiado mientras seguía conectando a González. Navarrete se tropezó para comenzar el octavo mientras se alejaba, González atacó presionando al campeón cuando los dos terminaron la ronda intercambiando. La presión continuó de González en el noveno mientras seguía llegando, Navarrete se paró allí mezclándolo en un asalto sin parar. Con un comienzo salvaje en el décimo, González golpeó a Navarrete con un golpe bajo cuando el árbitro Ray Corona emitió una advertencia, los dos continuaron intercambiando mientras González con su rostro grotesco seguía llegando. Las rondas del campeonato fueron todas ofensivas, Navarrete soltó las manos pero González no aceptaba un no por respuesta que seguía llegando. En el duodécimo y último asalto, González acechó mientras Navarrete lanzaba bombas, ninguno de los peleadores dio un paso atrás ya que todos estaban de pie para la campana final. Hughie Fury, Eubank y Marshall vencen en Inglaterra Mini Vega vence a Ichiro Ozeki Torres en Ciudad de México

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.