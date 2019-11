Herring vence a Roach para retener el título de las 130 libras de la OMB El campeón de peso ligero junior de la OMB, Jamel “Semper Fi” Herring (21-2, 10 KOs) logro un triunfo con una decisión unánime de doce rounds para retener su título mundial contra el invicto Lamont Roach Jr. (19-1-1, 7 KOs) el sábado por la noche. Parque Chukchansi en Fresno, California. Aparentemente lucha cerrada a través de diez rondas. Roach sacudió a Herring con una mano derecha al final de la ronda once. Roach presionó la acción nuevamente en la ronda final, pero fue muy poco, demasiado tarde. Las puntuaciones fueron 115-113, 117-111, 117-111 para Herring. Dia Cuatro de la 98ª Convención Mundial de la AMB Haney vence a Santiago y retiene el título WBC de las 135lbs

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.