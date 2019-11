Dia Cuatro de la 98ª Convención Mundial de la AMB Por Tracy Morin El último día de la 98ª Convención Mundial de la AMB, el domingo 10 de noviembre, en Fuzhou, Jiangxi, China, ofreció una variedad de actividades extracurriculares, incluido un partido amistoso de fútbol entre miembros de la AMB (asistentes casados ​​y solteros: el equipo casado ganó después de un empate 2-2, en virtud de penaltis), un recorrido por la ciudad anfitriona y una función de boxeo de seis peleas seguida de una cena de despedida.



El recorrido por la ciudad incluyó paradas en el extenso y sereno Jardín SanWeng, el Palacio Fuzhou Wanshou (nombrado Patrimonio Cultural Nacional Clave por sus edificios de las dinastías Ming y Qing) y el Bloque Histórico y Cultural de Wenchangli, con calles históricas bien conservadas que albergan modernas tiendas y productos artesanales artesanales. Después del almuerzo, los asistentes a la convención fueron trasladados en autobús al cercano estadio de Fuzhou para una tarde de boxeo en vivo. En la primera pelea, Shan Tuo Lu (3-4-1, 3 KO) se enfrentó a Fang Yong Zhang (12-5-1, 3 KO) en un combate de peso mosca de seis asaltos. Ambos peleadores comenzaron ocupados y mantuvieron su salida durante todo el tiempo, pero Zhang se separó al avanzar constantemente y presionar la acción, mientras lanzaba prácticamente sin parar. Lu aterrizó contadores entre las ráfagas de Zhang y no retrocedió, aunque no parecía poseer el poder de frenar a su implacable oponente. Zhang intentó cerrar el programa en el sexto sin éxito, pero el trabajo de Zhang en la lucha competitiva y llena de acción le tomó la decisión unánime. Featherweights LunJun Zhao (8-1-1, 1 KO) y Jia Jia Li (4-2, 2 KO) se enfrentaron en un seis asaltos que fue muy lejos. Aunque el zurdo Li era un juego, Zhao claramente tuvo más golpes en sus golpes y simplemente superó a su oponente en el transcurso de la pelea, logrando los golpes más reveladores mientras Li intentaba moverse por el ring y escapar del peligro. Zhao dominó la acción ya que Li simplemente no estaba lo suficientemente ocupado como para hacer mucho daño. Sorprendentemente, la tarjeta de puntuación de un juez tuvo la pelea incluso en 57-57, anulada por puntajes de 59-55 y 60-54. En una pelea por el título femenino ligero de peso mosca de la AMB en China, Jianping Ouyang (5-1-1, 3 KO) superó una desventaja significativa de tamaño al aprovechar su impresionante conjunto de habilidades, dominar y finalmente vencer a Thaksaporn Intachai (1-1, 1 KO ) La velocidad, la defensa y la paciencia de Ouyang valieron la pena, ya que constantemente se abrió paso y arrancó combinaciones antes de volver a estar fuera de su alcance, en última instancia, organizó una clínica de boxeo contra el cada vez más confundido Intachai. Su ataque constante claramente había desgastado a Intachai, quien finalmente fue derribada después de una serie de golpes en el sexto. Aunque Intachai pudo haber superado el conteo, no hizo ningún esfuerzo para hacerlo, y la pelea terminó en un TKO para la favorita de los fanáticos, Ouyang. Huerban Qiatehe (8-2-2, 2 KO) se enfrentó a Zi Ang Qu (3-3, 1 KO) en un asunto muy parejo, de ida y vuelta, por el título de peso mosca de la AMB China en una pelea de 10 rounds. La pelea, aunque competitiva, casi adormeció a la multitud debido a la falta de acción sostenida de ambos lados; En la ronda 7, el punto fue ilustrado cuando cada hombre consiguió una combinación casi idéntica de cinco golpes en un breve intercambio. Con cada turno lanzando y aterrizando, los jueces tuvieron un trabajo difícil, y ambos boxeadores pudieron haberlo notado cuando salieron balanceándose para la décima y última ronda. Los jueces estaban comprensiblemente divididos en sus puntos de vista, con un puntaje de 96-94 para Qu, otro por 96-94 y 97-93 para Qiatehe. Yeerlan Nuerlanbieke (4-0, 1 KO) trató de usar sus habilidades de boxeo contra Yang Cheng Jin (9-6-2, 5 KO) dando vueltas y golpes, manteniendo la pelea en el ring central. Después de un comienzo tentativo, Nuerlanbieke promulgó un ritmo medido mientras Jin intentaba presionar la acción a toda velocidad, avanzando con fuerza en la tercera ronda y encontrando su objetivo con más agresión. Pero Nuerlanbieke se mantuvo sereno y volvió a sus métodos tácticos hasta que un cabezazo accidental en la ronda 7 abrió un corte sobre el ojo derecho de Jin, lo que pareció afectar su visión. Antes del comienzo del día 8, aunque Jin estaba listo para continuar, los funcionarios suspendieron la pelea debido a la profundización del corte. Las puntuaciones fueron 68-65 y 67-66 (dos veces) para Nuerlanbieke. El peso crucero Jian Zheng Wang (10-0, 8 KO) necesitó menos de un minuto para eliminar a Zhao Xin Zhang (7-2-1, 3 KO). Wang fue tras su oponente en la campana de apertura y lastimó a Zhang con una mano derecha que lo hizo tropezar. Con olor a sangre, Wang atacó y conectó al menos cinco golpes sin respuesta antes de que el árbitro interviniera y saliera de la pelea. Después de las peleas, los asistentes disfrutaron de una cena de despedida en el Grand New Century Hotel Fuzhou antes de regresar a casa. – Herring vence a Roach para retener el título de las 130 libras de la OMB

