Yamileth lista para hacer historia Yamileth “Yeimi” Mercado (14-2, 4 KOs) está lista tanto física como mentalmente para convertirse en la primera campeona mundial nacida en el estado de Chihuahua. Mercado desafía a la campeona mundial del WBC, Fatuma Zarika (32-12-2, 17 KOs) en el Poliforo en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. La pelea es una revancha. El año pasado en Kenia, Zarika venció a Mercado por decisión dividida. Esta vez la pelea está en el territorio de Mercado.



Zarika tenía previsto llegar con su equipo el lunes por la noche a la Ciudad de México, donde pasarán la noche y viajarán al área de Chihuahua por la mañana. Ambas boxeadoras mostrarán sus habilidades en un entrenamiento abierto el miércoles. El combate principal será el súper pluma Daniel “Caballo” Lugo (19-1, 16 KOs) en un combate a ocho rounds. Rosales-Martinez en cartelera de Jacobs-Chavez Jr. Dia Cuatro de la 98ª Convención Mundial de la AMB

