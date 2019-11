Rosales-Martinez en cartelera de Jacobs-Chavez Jr. Se ha anunciado un enfrentamiento entre el ex campeón mundial Cristofer “El Latigo” (The Whip) Rosales (29-4, 20 KOs) de Nicaragua y Julio César Martínez (14-1, 11 KOs) de México. Los dos se enfrentarán por el título vacante del peso mosca del WBC el 20 de diciembre en Phoenix, Arizona, en la cartelera del evento principal entre Daniel Jacobs y Julio César Chávez Jr. Rosales ganó este mismo título el año pasado en el camino con un nocaut emocionante de poder invicto entonces Daigo Higa. Él defendió el título una vez antes de ser vencido por el boxeador local Charlie Edwards. Martínez pareció detenerse y destronar a Edwards en su último combate, pero esto fue anulado sin decisión porque Martínez golpeó a Edwards mientras estaba en la lona. Edwards luego dejó el título para subir a las 115 dejando a los siguientes contendientes más altos disponibles, Rosales y Martínez, para luchar por el título. Este será el debut en los EE. UU. Para Rosales, que actualmente se está entrenando en Miami, Florida, bajo la atenta mirada de su manager William Ramirez / WRAM Boxing. “Cristofer llegó de Nicaragua a Miami en forma fenomenal. No tengo dudas de que recuperará su título ”, dijo Ramírez. Yamileth lista para hacer historia

