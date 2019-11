Navarrete y Ancajas defenderán sus títulos mundiales en México El campeón mundial de peso supergallo de la OMB , Emanuel Navarrete puede encabezar un título doble del título mundial de ESPN + del 7 de diciembre con el campeón de peso super mosca de la FIB Jerwin Ancajas defendiendo su cinturón. Según el sitio web de la red, Navarrete (29-1, 25 KOs) probablemente defenderá contra Francisco Horta, clasificado con la OMB # 13 (20-3-1, 10 KOs), mientras que el oponente de Ancajas es TBA. La ubicación del evento es Puebla, México. Navarrete estaría haciendo su cuarta defensa del título en siete meses. Ancajas tenía previsto pelear contra Jonathan Rodríguez el 2 de noviembre en Carson, California, pero esa pelea se canceló debido a un problema de visa con Rodríguez. Rosales-Martinez en cartelera de Jacobs-Chavez Jr.

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.