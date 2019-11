Salón de la Fama del Boxeo de Atlantic City anuncia su inducción 2020 El Salón de la Fama del Boxeo de Atlantic City (ACBHOF) anunció hoy los homenajeados para la Ceremonia de Inducción 2020 que se llevará a cabo del 26 al 28 de junio de 2020. Los legendarios boxeadores, entrenadores, promotores, matchmakers, medios de comunicación y contribuyentes especiales que están consagrados en el Salón 2020 de la fama incluye: Roy Jones, Sergio Martínez, Riddick Bowe, Pernell Whitaker, AL Cole, Ernest Bing, Tony Thornton, Sr., Calvin Grove, Percy Richardson, Tommy Parks, Earl Morton, Steve Weisfeld, Ron Katz, Murad Muhammad, Marc Abrams, Al Bernstein y Laoma Byrd. El evento se lleva a cabo en el histórico Claridge Radisson Hotel, ubicado en Park Place y el Boardwalk en Atlantic City. Navarrete y Ancajas defenderán sus títulos mundiales en México

