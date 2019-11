Cancio defiende su título mundial y busca el respeto El campeón mundial de peso súper pluma de la AMB Andrew “El Chango” Cancio (21-4-2, 16 KOs) fue el anfitrión de un entrenamiento abierto a los medios en KnuckleHeadz Boxing en Ventura, California, antes de su defensa del título contra Rene “Gemelo” Alvarado (31 -8, 20 KOs). La pelea tendrá lugar el 23 de noviembre en Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California, y se transmitirá en vivo por DAZN. El mismo día en Las Vegas, Leo Santa Cruz pelea con Miguel Flores por el título mundial “súper campeonato” de peso pluma de la AMB. A Cancio no le gusta. “Creo que es un montón de BS”, dijo. “Obtuve el extremo corto del campeonato una vez más. No soy un gran nombre para mucha gente como lo es Leo Santa Cruz. Siento que por eso lo hicieron. “Machado, le quitaron el cinturón porque era súper campeón y se lo dieron a Gervonta” Tank “Davis, así que si salgo victorioso el 23 de noviembre y si Leo sale victorioso el 23 de noviembre, esa es una pelea que definitivamente quiero hacer. Siento que soy el tipo más grande y fuerte de las 130 libras. Siento que su estilo y mi estilo chocarán por una buena pelea, pero creo que él se dará cuenta de la diferencia en las 130 libras ”. Salón de la Fama del Boxeo de Atlantic City anuncia su inducción 2020

