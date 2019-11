Navarrete-Horta anunciado para el 7 de diciembre Es oficial. El campeón mundial de peso pluma de la OMB jr Emanuel “Vaquero” Navarrete, uno de los boxeadores más emocionantes del boxeo, hará su tercera defensa en cinco meses el 7 de diciembre en el Auditorio GNP Seguros de más de 10,000 asientos en la ciudad de Puebla (aproximadamente dos horas al este de la ciudad de México). Navarrete (29-1, 25 KOs) defenderá contra el clasificado de la OMB # 13 Francisco “Panchito” Horta (20-3-1, 10 KOs). Ambos boxeadores asistieron hoy a una conferencia de prensa de lanzamiento.



Emanuel Navarrete: ¡Siempre voy por el nocaut, creo que es mejor ganar por nocaut y el 7 de diciembre la gente de Puebla verá una gran pelea! ” Francisco Horta: “El 7 de diciembre la gente me conocerá. ¡Esperen una guerra, vamos por el campeonato del mundo! Zanfer Promotions también anunció que esa misma noche, las estrellas femeninas del peso mosca Gabriela “Bonita” Sánchez (6-3) y Silvia “Guerrerita” Torres (20-1-2, 7 KOs) se enfrentarán en una pelea interesante ya que ambas están saliendo peleas por el título mundial. Se espera que ESPN + muestre Navarrete-Horta en los Estados Unidos, mientras que Azteca 7, la Casa del Boxeo, transmitirá la pelea en México. Cancio defiende su título mundial y busca el respeto

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.