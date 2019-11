Conferencia de prensa final de Mercado-Zarika por titulo WBC Yamileth “Yeimi” Mercado (14-2, 4 KOs) y la campeona mundial del WBC, Fatuma Zarika (32-12-2, 17 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su enfrentamiento el sábado en el Poliforo en Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Mercado busca convertirse en la primera campeona mundial femenina nacida en el estado de Chihuahua.



Yamileth Mercado:Todo está listo para hacer historia. Esta es la pelea más importante de mi carrera, el hecho de ser el primer campeón mundial de Chihuahua y lograr este sueño en casa es una gran motivación y es por eso que tuvimos una gran preparación. Estoy listo con un objetivo firme. No voy a fallar. Este es un honor y un sueño hecho realidad para luchar por el campeonato mundial en casa. El apoyo de todos me impulsa. ¡Agradezco al alcalde Carlos Tena, 2M Promotions, Zanfer Promotions y TV Azteca por hacer realidad esta pelea! ” Fatuma Zarika: “Estoy muy emocionada de venir a la patria de Yamileth. Ella fue a pelear conmigo en mi casa y ahora es mi turno de estar en su casa. Sé que será una gran pelea, pero mis puños hablarán por mí y me iré a casa con el cinturón ”. Navarrete-Horta anunciado para el 7 de diciembre

