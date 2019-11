Haney vence a Santiago y retiene el título WBC de las 135lbs El campeón de peso ligero del WBC Devin Haney (24-0, 15 KOs) logro un triunfo mediante una decisión unánime de doce rounds sobre el invicto WBC # 17 Alfredo Santiago (12-1, 4 KOs) el sábado por la noche en el Staples Center de Los Ángeles. Haney dejó caer a Santiago en la quinta ronda y casi lo acaba. Santiago logró disminuir el ritmo después de eso y la pelea terminó yendo a la distancia con Haney ganando 120-107 3x. Herring vence a Roach para retener el título de las 130 libras de la OMB BJ Saunders KOs Coceres y retiene el título de la OMB 168lb

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.