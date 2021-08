Herring-Stevenson 23 de octubre en Atlanta Es oficial. Jamel “Semper Fi” Herring (23-2, 11 KOs) defenderá su título mundial de peso ligero junior de la OMB contra el ex campeón mundial de peso pluma Stevenson (16-0, 8 KOs) el sábado 23 de octubre en el State Farm Arena en Atlanta en un evento promovido por Top Rank. Nico Ali Walsh (1-0, 1 KO), nieto de “The Greatest”, Muhammad Ali, busca hacer el 2 por 2 contra un oponente que será nombrado en una atracción especial de cuatro asaltos de peso mediano. Herring-Stevenson, la pelea de Ali Walsh y una co-estelar se transmitirán en vivo por ESPN. La cartelera, transmitida por ESPN +, verá al medallista de plata olímpico de EE. UU. Duke Ragan (4-0, 1 KO) en una pelea de peso pluma a seis asaltos, al compañero de equipo olímpico de Ragan, Troy Isley (2-0, 1 KO) en una pelea de seis asaltos en peso mediano, nativo de Georgia, Haven Brady Jr. (3-0, 3 KOs) en cuatro asaltos de peso pluma, y ​​el debut en A-Town del prospecto de peso mediano junior Evan “Yung Holy” Holyfield (7-0, 5 KOs), un Nativo de Atlanta e hijo de la leyenda del peso pesado Evander Holyfield. Los boletos saldrán a la venta el viernes 10 de septiembre. “Estamos encantados de estar de regreso en Atlanta con una cartelera espectacular encabezada por un combate de rencor por el campeonato de peso ligero junior entre un campeón veterano y uno de los jóvenes talentos supremos del deporte”, dijo el presidente de Top Rank, Bob Arum. “Y con nombres como Ali Walsh, Ragan e Isley en la cartelera, los grandes fanáticos de las peleas de Atlanta verán a muchos de los prometedores más prometedores del deporte”. “2021 ha sido bueno para mí hasta ahora. Comencé el año con una gran pelea y una gran victoria sobre Frampton ”, dijo Herring. “Tengo muchas ganas de terminar el año de la misma manera que lo comencé, no solo con otra gran victoria, sino como campeón del mundo. No tengo nada más que decir. Estoy concentrado en el 23 de octubre y en la cuarta defensa del título de mi cinturón de la OMB ”. Stevenson dijo: “Jamel tuvo que pelear conmigo, o le habrían despojado de su título mundial. Lo arrinconé en una esquina y me llevaré su título mundial de manera devastadora el 23 de octubre. No puedo esperar para pelear frente a los increíbles fanáticos en Atlanta. Créeme, vas a ver un espectáculo y yo me convertiré en campeón mundial de dos pesos “. Jake Paul afirma que se retira del boxeo

