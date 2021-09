VADA informa sobre un hallazgo en Oscar Valdez El campeón mundial superpluma del WBC, Oscar Valdez, ha salido positivo por una sustancia prohibida en una prueba VADA. Según se informa, Valdez tenía fentermina (un estimulante similar a una anfetamina) en su sistema. Esto pone en peligro el enfrentamiento de Valdez el 10 de septiembre con Robson Conceição. El WBC anunció que de acuerdo con el protocolo del Programa de Boxeo Limpio del WBC, están en estas horas en lo siguiente: 1) Investigar el asunto

2) Nombrar un comité de investigación

3) Celebrar una audiencia con Oscar Valdez y su equipo muy pronto. El WBC no hará más comentarios sobre el asunto hasta que finalice su debido proceso. Entrevista exclusiva: Joshua "The Professor" Franco Herring-Stevenson 23 de octubre en Atlanta

