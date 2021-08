Jake Paul afirma que se retira del boxeo Por TMZ.com El domingo por la noche fue la última vez que Paul lo veremos en un ring al menos por ahora, eso es lo que está diciendo en Twitter, afirmando que ahora es un “boxeador retirado”. Tómate esto con un grano de sal: se sabe que Paul tomó una página del libro de Conor McGregor … ¿y quién sabe cuántas veces ese tipo está retirado o activo? Por otra parte, hay informes de que la pelea tuvo números locos de Pay-Per-View, lo que significa que Paul recibirá un gran ingreso pero aún así, el tipo solo tiene 24 años y es uno de los peleadores mejor pagados en el deporte. Entonces… ¿nos vemos pronto, Jake? Jake Paul acaba de vencer al futuro miembro del Salón de la Fama de UFC, Tyron Woodley a través de una victoria por decisión dividida y luego los boxeadores aparentemente acordaron una revancha en el ring. Paul, de 24 años, peleó una buena pelea y fue el peleador más activo durante los 8 asaltos. Woodley tuvo su parte de momentos positivos asombrando a Paul cerca de la mitad del cuarto round. Después de la pelea, durante la entrevista posterior a la pelea, que se llevó a cabo frente a una casa abarrotada en Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland (la ciudad natal de Jake), los muchachos se encontraron cara a cara y parecieron estar de acuerdo con una revancha. Serrano: Primera la unificación y luego Katie Taylor

