Serrano: Primera la unificación y luego Katie Taylor Después de su victoria el domingo por la noche, la campeona mundial de peso pluma del WBC / OMB y P4P femenino, Amanda Serrano, tiene la mira puesta en una futura súper pelea con la indiscutible campeona de peso ligero de Irlanda, Katie Taylor. “Quiero esa pelea con Katie Taylor en el futuro”, dijo. “Primero quiero pelear con las otras campeones de peso pluma y ser indiscutible en mi categoría de peso. Entonces tendremos dos campeonas indiscutibles uno contra el otro cuando Katie y yo peleemos “. Serrano (41-1-1, 30 KOs) se vio obligado a ir a los diez completos por el juego del campeón de peso súper gallo del CMB Yamileth Mercado (18-3, 5 KOs). “Tenía una mexicana difícil frente a mí esta noche”, dijo Serrano. “Ella es una campeona en su propia categoría de peso, pero espero haber hecho que todos se sientan orgullosos y felices y que SHOWTIME me tenga de regreso. Espero haber hecho que algunas de estas personas aquí sean fanáticas del boxeo femenino y que haya hecho que este deporte se sienta orgulloso “. Serrano permanece a dos KOs de empatar el récord de KO de la carrera femenina de Christy Martin. Love: quiero a Josh Taylor y Gervonta Davis

