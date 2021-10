Hearn incita a Díaz a pelear contra Haney En la transmisión de DAZN del sábado, el promotor Eddie Hearn dijo que le ofreció a JoJo Díaz el mismo dinero que JoJo habría ganado por pelear contra el lesionado Ryan “Kingry” García si peleara contra el campeón de peso ligero del CMB, Devin Haney, el 4 de diciembre en Las Vegas. “Te verás muy mal si no aceptas esta oferta”, dijo Hearn. “La única forma en que no lo harías es si no crees que lo derrotarías”. Díaz respondió a través de Twitter. “Voy a pelear contra Devin Haney en diciembre, lo prometo. Al igual que Ryan García, no ha sido probado y le daré a Devin su primera L … y para Ryan García espero que se recupere rápido. ¡Una vez que elimine a Devin, iré a por ti a continuación! “ Sorpresa: Sandor Martin derrota a Mikey García en California

