URGENTE: Se necesitan donadores de Plasma en Cancún para el ex campeón Moises Fuentes Por. Gabriel F. Cordero El ex campeon mundial Mexicano Moises Fuentes esta recluido en un hospital en Cancun tras el dramático nocaut sufrido este sabado en su combate ante su compatriota Daniel Cuellar . La comunidad del boxeo se une en oración por su recuperación y a la vez se informa que se esta buscando para su recuperacion: 🩸Donadores de Plasma 🩸 B negativo 🔴

O negativo 🔴 Paciente

Moisés fuentes.

🏥Hospital Amerimed Cancun.

📲Teléfono 55 8075 5052

Contacto Janine Fuentes .

☎️Tel Hospital Amerimed 9988813400 Hearn incita a Díaz a pelear contra Haney

