Mikey: pensé que estaba ganando la pelea El campeón mundial de cuatro divisiones Mikey García opinó sobre su derrota ante Sandor Martin después de la pelea. “Pensé que fue una buena pelea, ya sabes, peleó una muy buena pelea, estaba boxeando. Pensé que hice lo necesario, cerrar la brecha, presionar, buscar la pelea. Él era el que se movía, corría mucho. Pudo contraatacar algunas veces, pero yo era el que buscaba activamente la pelea. Pensé que estaba por delante en las cartas. Ya sabes, es lo que es. Hay tres jueces y decidieron que él era el que ganaba la pelea. “No estoy magullado. No me golpeó, pero fue una pelea buena y competitiva. Pensé que estaba ganando la pelea en un enfrentamiento cerrado pero, como dije, los jueces lo vieron al revés. “Sabía que era un muy buen boxeador. He visto algunas de estas películas y sé que puede boxear. Por eso seguí siendo el agresor avanzando, pero tampoco podía ser imprudente porque él estaba buscando esos contadores. Todavía pensé que hice lo suficiente para ganar las rondas siendo que yo era el agresor que buscaba la pelea. Siguió moviéndose usando el anillo. Los jueces esta vez pensaron que él era el que tenía el control cuando yo sentí que yo era el que tenía el control. “Definitivamente puedo considerar una revancha. Creo que dos rondas más probablemente serán más beneficiosas. Pensé que iba un poco mejor en las últimas rondas, pero no hay excusas. Esa es la forma en que está.” URGENTE: Se necesitan donadores de Plasma en Cancún para el ex campeón Moises Fuentes

