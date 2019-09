Haney detiene a Abdullaev, gana el título interino del WBC en Nueva York Fotos: Sumio Yamada La Estrella en ascenso y contendiente invicto de peso ligero, Devin “The Dream” Haney (23-0, 15 KOs) detuvo al invicto Zaur Abdullaev (11-1, 7 KOs) en cuatro rounds para reclamar el título vacante de peso ligero del WBC el viernes. noche en el Teatro Hulu dentro del Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York. Trabajando detrás de un jab agudo, Haney dominó las primeras cuatro rondas y Abdullaev no salió para el quinto round debido a un pómulo posiblemente roto. Haney ahora es un retador obligatorio para la corona del WBC en poder de Vasiliy Lomachenko, quien también tiene los campeonatos de la AMB y la OMB. “Es No-machenko porque no quiere pelear conmigo”, proclamó Haney después. “Lomachenko, ¡comencemos esta pelea! Abdullaev era el número dos y lo destruí. Si soy tan fácil, No-machenko debería pelear conmigo y sacarme del camino. El joven de 20 años espera volver a la acción en el proyecto de revancha de KSI vs. Logan Paul en el STAPLES Center en Los Ángeles. “Estuve hablando con Eddie Hearn sobre el 9 de noviembre. Creo que es bueno para el deporte del boxeo, traer nuevos fanáticos y me hace volver al ring. “Me sentí bien en mi desempeño. No había terminado de golpearlo, solo estaba calentando. Estoy feliz con la victoria. “No suelo estudiar porque aprendo rápido. Puedo hacer ajustes rápidos en cualquier momento y eso es lo que hice esta noche “. Alarcon vence a Miyao en Japón por titulo de la AMB Amanda Serrano vence a Hardy en el MSG en Nueva York

