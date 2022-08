H. Fury vs. Hunter el 29 de octubre en Inglaterra El choque eliminatorio final del título mundial de la AMB entre Hughie Fury y Michael “The Bounty” Hunter ahora tiene una nueva fecha confirmada. Los dos se enfrentarán en el Resorts World Arena en Birmingham, Inglaterra, el sábado 29 de octubre y el ganador emergerá como el próximo contendiente para desafiar el título de peso pesado de la AMB en manos de Daniel Dubois. Fury tiene (26-3, 15 KOs) y ocupa el puesto número 4 en la AMB, Hunter tiene (20-1-2, 14 KOs) y está clasificado como el número 2 de la AMB. Estaban programados para pelear en julio, pero la pelea se pospuso después de que Fury se enfermara durante el campo de entrenamiento. Joyce-Parker el 24 de septiembre por ESPN+ Posible Fury-Usyk en Arabia Saudita para el 17 de diciembre Like this: Like Loading...

