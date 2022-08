Posible Fury-Usyk en Arabia Saudita para el 17 de diciembre Por Ray Wheatley – World of Boxing Según los informes, los equipos de Tyson Fury y Oleksandr Usyk ya están en negociaciones para una posible pelea de campeonato de peso pesado indiscutible en Arabia Saudita. Según el Daily Mail, el príncipe Mohammad Abdulaziz, el ministro saudí de deportes, ha dicho oficialmente que “estamos muy interesados ​​en la pelea”. La mega pelea probablemente se llevará a cabo en la ciudad de Riyadh el 17 de diciembre. La final de la Copa del Mundo de 2022 está programada para el día siguiente en las cercanías de Qatar. La combinación del épico enfrentamiento Fury-Usyk y la final de la Copa del Mundo en el mismo fin de semana sería enorme para el perfil deportivo de Medio Oriente. Bernard Hopkins: Hablando alto y claro sobre el boxeo Parte 3 Like this: Like Loading...

