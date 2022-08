En la tercera parte de esta entrevista de cuatro partes con Fightnews.com®, la leyenda del ring Bernard Hopkins no se anda con rodeos mientras se prepara para embarcarse en la pelea más grande de su carrera fuera del ring.

Por Jeff Zimmermann

Bernard Hopkins confía en que la pelea entre Spence y Crawford se llevará a cabo, lo que retrasaría una oportunidad por el título de la estrella en ascenso de Golden Boy, Vergil Ortiz Jr. Ortiz Jr. ha sido el OMB obligatorio para el título de Crawford durante bastante tiempo.

“Déjame decirte por qué esa pelea no va a fracasar”, explicó Hopkins. Primero, Crawford no es tonto. Es muy, muy inteligente e inteligente tanto fuera del ring como dentro del ring. En segundo lugar, le van a pedir demasiado para que venga al régimen del PBC, Al Haymon. No quiere ser parte de eso, solo quiere pelear. Entonces, él no quiere ser parte del PBC. ‘Soy quien soy. Tengo un título; Solo vengo con esto. No quiere estar encerrado. No lo culpo. Acaba de salir de una situación. ¿Por qué crees que hizo ese movimiento para hacer ese movimiento?

“Lo único que Terence Crawford necesita de verdad es un buen portavoz que sepa qué diablos está haciendo y sepa lo que vale como si lo supiera. Se ahorrará mucho dinero y algunos dolores de cabeza. Entonces, para mí y la forma en que sé cómo hablan sobre el viejo King de pelo tupido, pero muchos de ellos quieren ser como Don King de una manera diferente. Y lo encubren diciendo que les pagamos a nuestros peleadores mucho más que a todos y ellos se quedan con todo el dinero, eso es solo una cortina de humo. Eso es un jab y luego un derechazo te noquea. Conozco el juego. Conozco el juego.

Hopkins comparó la sombra del boxeo con el negocio de la música.

“El negocio de la música es tan baboso como el boxeo, podría ser aún más baboso”, declaró Hopkins. “Vengo de una ciudad musical llamada Filadelfia, Philly International. Kenny Gamble y Huff, mis viejos jefes aún viven y están bien. Cualquier cosa que quiera saber; Puedo levantar el teléfono. Se va a poner desagradable, se va a poner crudo, porque ahora estoy en mi elemento, exponiendo a la gente, exponiendo la mierda y los luchadores deben estar prestando atención y deben mirar mientras me escuchan en Fightnews.com y todo eso. los otros medios en los que me van a escuchar, porque no voy a parar, no voy a aflojar. No voy a parar y no voy a ceder porque no estoy tratando de obligar a nadie a hacer nada que sientan que no pueden ganar, no pueden hacer o no pueden lograr.

“Si ese es el caso, te respeto aún más si te callas. Deje de perder el tiempo de Fightnews.com®, el tiempo de Dan Rafael, el tiempo de cualquier otro reportero y deje de mentir. Deja de mentir. La telenovela terminó, los fanáticos están frustrados porque saben que esto se convirtió en una pelea de gatos y se supone que ustedes son perros. Guau. Se convirtió en una pelea de gatos; esto es cosa de niños. Que estos futuros campeones, miembros del Salón de la Fama, la próxima generación que vaya a Canastota, Nueva York, al norte del estado de Nueva York, algún día, con suerte. Deje que estos talentos muestren y peleen contra los mejores en su división, el dinero y la fama vendrán justo detrás de eso. Todos sabemos eso.

“Pero cuando toman y usan sus sentimientos y los mezclan con el negocio, cualquier negocio, cuando pones tus sentimientos en el negocio ya no es un negocio”, dijo Hopkins. “Estamos lidiando con sus sentimientos y emociones sobre ayer, hace 10 años o hace 8 años. Ese es su asunto personal, ese luchador no sabe lo que él mismo no sabe. Él no se conoce a sí mismo e ignora lo que está sucediendo porque tiene miedo de que el hombre del saco lo golpee en el trasero y tiene que mantener la boca cerrada y solo hablar con ciertos reporteros, ciertos medios que controlamos.

“No estoy jugando con estos bromistas. Yo las conozco. Me he estado escondiendo en la parte de atrás, sin decir mucho, mirando, ya sabes, lo que sea. Pero eso ya terminó, hombre. No estoy frustrado, solo estoy haciendo lo que los fanáticos necesitan que haga, ya sea que esté en Florida, donde resido ahora. Es hora de empezar a exponer, a algunos les gustará, a otros no les va a gustar. Estoy listo para eso”.

Hopkins volvió al ataque sobre quién cree que es responsable del estado actual del boxeo y de que las peleas más importantes no se lleven a cabo.

“Han sido notificados suavemente a través de entrevistas, aquí y allá, por mí y algunos otros”, dijo Hopkins. “Pero ahora mismo, espero que esta entrevista agrave el avispero para que salga ahora y trate de picarme. Trate de picarme ahora ya que he agravado el nido de avispas. Ahora sal de ese hijo de puta mientras te dejo correr de regreso allí.

“Hay mucho fraude entre aquellos que dicen que quieren pelear contra esta persona, esa persona. Y si realmente tienes el control de tu carrera en lugar de tu boca, que ni siquiera controlan eso, ya que se les dice qué decir:

“Me gustaría agradecer a Al Haymon y me gustaría agradecer a Dios. ¿Qué? Me gustaría agradecer a Al Haymon y me gustaría agradecer a Dios. Sácate los pantalones del culo, siéntate y mira si podemos revolcarnos en la mesa. Esto no es una pelea de gatos, es una pelea de perros. No lleves un gato a una pelea de perros. Lo dejaré así, no traigas un gato a una pelea de perros”.

* * *

La cuarta parte de esta entrevista exclusiva con el miembro del Salón de la Fama Bernard Hopkins se publicará mañana.