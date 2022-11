Goulamirian vence a Egorov y retiene el título crucero de la AMB En su primera pelea en casi tres años, el campeón de peso crucero de la AMB, Arsen Goulamirian (27-0, 18 KOs) se abrió camino a una decisión unánime en doce asaltos sobre el retador obligatorio Aleksei Egorov (11-1, 7 KOs) el sábado por la noche en La Paletre en Le Cannet, Francia. Egorov mantuvo a Goulamirian fuera de balance desde el principio al ponerle un jab consistente en la cara. A mitad de la pelea, Goulamirian comenzó a conectar sus golpes de poder, moviendo notablemente a Egorov. En la octava ronda, Goulamirian estaba castigando a Egorov, aunque Egorov mantuvo sus manos en movimiento. Muchos remaches en la recta final. Las puntuaciones fueron 116-112, 116-112, 117-111. Beterbiev-Yarde el 28 de enero en Londres Yarde vence a Koykov en Inglaterra Like this: Like Loading...

