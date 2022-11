Beterbiev-Yarde el 28 de enero en Londres Es oficial. Artur Beterbiev (18-0, 18 KOs), campeón mundial de peso semipesado del WBC, la OMB y la FIB, defenderá sus cinturones contra el #1 de la OMB, Anthony Yarde (23-2, 22 KOs) en el OVO Arena Wembley de Londres el sábado 28 de enero. Frank Warren y Queensberry, en asociación con Top Rank, la pelea se transmitirá exclusivamente por BT Sport en el Reino Unido y se transmitirá en vivo y en exclusiva por ESPN+ en los EE. UU. Las entradas para Beterbiev-Yarde saldrán a la venta el jueves. Artur Beterbiev: “Nunca retrocedo ante un desafío, y Anthony Yarde es uno de los principales contendientes que pidió esta pelea. Espero pelear en Londres por primera vez desde los Juegos Olímpicos. Yarde me llamó ‘lento’ después de mi pelea con Joe Smith Jr., pero lento y constante gana la carrera. Y el 28 de enero ganaré en Londres”. Anthony Yarde: “El 28 de enero será mi noche. Mi destino se juega en mi ciudad natal, y esto es lo que he anhelado a lo largo de mi carrera profesional, que comenzó en Wembley. No haré grandes predicciones para esta pelea contra un fuerte campeón unificado como es Artur Beterbiev, pero lo que diré es que no dejaré nada al azar, y estoy en mi mejor momento cuando peleo fuego con fuego”. Hardy sorprende y derrota a Rahman Jr. en Texas Goulamirian vence a Egorov y retiene el título crucero de la AMB Like this: Like Loading...

