Hardy sorprende y derrota a Rahman Jr. en Texas En una sorpresa, el ex peleador de UFC de 320 libras y ala defensiva del Pro Bowl de la NFL Greg Hardy (2-0, 1 KO) derribó y derrotó al boxeador profesional Hasim Rahman Jr. (12-2, 6 KO) por decisión unánime en cuatro asaltos el sábado por la noche en el Centro Moody en Austin, Texas. Rahman superó a Hardy en el primer round, pero Hardy derribó a Rahman y lo tuvo en un mundo de dolor en el segundo round. Hardy tambaleó a Rahman nuevamente en el tercer round. Las puntuaciones fueron 39-36 3x. Rahman Jr., el hijo del ex campeón de peso pesado del WBC, Hasim “The Rock” Rahman, originalmente estaba programado para enfrentar a Vitor Belfort, pero Belfort se vio obligado a retirarse con COVID a principios de esta semana. Hardy, de 34 años, intervino con poca antelación y lo aprovechó al máximo. Después de la pelea, Hardy declaró: “Estoy listo para todos. Dame un aviso, déjame perder algo de peso. Voy a lastimar a todos. ¡Esta es mi división ahora!” Munguia vence a Coria y busca a GGG y Charlo Beterbiev-Yarde el 28 de enero en Londres Like this: Like Loading...

