Munguia vence a Coria y busca a GGG y Charlo El invicto ex campeón mundial Mexicano y alto clasificado WBO #1, WBC #2, WBA #3, IBF #3 del peso mediano Jaime Munguia (41-0, 33 KOs) vencio mediante un accesible KO en el tercer round contra el poco conocido Gonzalo “El Mago” Coria (21-6, 8 KOs) el sábado por la noche en la Arena Astros en la histórica Guadalajara, Jalisco, México. El favorito 100:1 Munguía derribó al zurdo Coria con un derechazo directo en el segundo asalto, luego envió a Coria de rodillas con un golpe al cuerpo en el tercer asalto. Coria vio que el árbitro lo contaba. El tiempo era 2:32. Después de la pelea, Munguia llamó al campeón de peso mediano de la AMB/FIB, Gennadiy Golovkin. “Este año no pudimos enfrentar a Charlo”, dijo Munguía. “Ojalá podamos hacerlo el próximo año. Sé que GGG no tiene compromiso. No ha firmado con nadie y me encantaría enfrentarlo en mayo. ¡Golovkin! ¡Nos vemos en mayo!”. El clasificado WBC #13, WBO #14 supermosca Argi Cortés (24-3-2, 10 KOs) sobrevivió a dos caídas, pero logró escapar con una decisión dividida en diez asaltos contra Erick “Habanerito” López (16-7-2, 10 KOs). Cortés, quien le dio una pelea cerrada a Juan Francisco Estrada en septiembre, tuvo todo tipo de problemas con el 5’2 López. A López se le atribuyeron caídas en las rondas dos y seis, pero se le descontó un punto por un puñetazo de conejo en la ronda siete. Los puntajes fueron 95-92, 95-92 Cortés y 96-91 López. El invicto superligero KO Diego “Azabache” Torres (16-0, 15 KOs) dominó y noqueó a Héctor “La Cobra” Morales (6-2-1, 1 KO) en el cuarto round. Morales cayo dos veces en la cuarta ronda. El tiempo fue: 19. Los pesos súper pluma Benito “Canelito” Sánchez (15-6-3, 3 KOs) y José Ángel García (7-0-3, 6 KOs) lucharon por un empate a diez asaltos. Las puntuaciones fueron 95-95 3x. Kahn Clary vence a Oquendo por titulo plata del WBC Hardy sorprende y derrota a Rahman Jr. en Texas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.