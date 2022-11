Kahn Clary vence a Oquendo por titulo plata del WBC El peso súper pluma Toka Kahn Clary (29-3, 19 KOs) capturó el título de plata del WBC con una victoria por decisión unánime en diez asaltos sobre Jonathan Oquendo (31-8, 19 KOs) el sábado por la noche en el evento principal del final de temporada de CES Boxing en Bally’s. Twin River Lincoln Casino Resort en Lincoln, Rhode Island. Oquendo se adelantó durante toda la pelea, lo que obligó a Kahn a boxear con eficacia contra las cuerdas mientras seleccionaba sus golpes con cuidado para frenar el progreso de Oquendo. Los uppercuts bien colocados y los golpes al cuerpo finalmente pasaron factura cuando Kahn desgastó a su oponente en los primeros ocho asaltos y, posteriormente, aumentó la presión en los asaltos nueve y diez para sellar la victoria. Las puntuaciones fueron 97-93, 98-92, 98-92. “Era un veterano duro”, dijo Kahn. “Ha existido por mucho tiempo. Ha peleado contra ex campeones mundiales y me dio una gran pelea. Ahora estoy buscando mi trigésima victoria. No sabe contra quién está. Sea quien sea, estoy listo para ello”. El prospecto invicto de peso súper welter Frank “The Tank” Hogan mantuvo intacto su récord perfecto en la coestelar, deteniendo a Derrick Vann (3-6) en la marca de 2:25 de la segunda ronda. Hogan golpeó a Vann en la primera ronda para anotar una caída temprana y luego salió como agresor en la segunda ronda, enviando a Vann contra las cuerdas con un combo mortal de dos golpes para poner fin oficialmente a la pelea. A principios de semana, el rival de Stamford, CT, Chordale Booker, llamó a Hogan en las redes sociales, y aunque Hogan no respondió directamente: “Los que odian solo quieren subirse a mi tren; sabes quién eres”: el promotor de Hogan, Jimmy Burchfield Sr., lanzó formalmente el desafío. “Una vez que [Booker] quiera firmar ese contrato”, dijo Burchfield, “estamos todos dentro”. El peso pesado Sean Bey (8-0) se enfrentó al veterano de 92 peleas Terrell Woods de Arkansas, obteniendo una metódica victoria por decisión unánime de 40-36 en las tres tarjetas. Bey ingresó a la pelea después de haber ganado sus siete anteriores por nocaut, cinco en el primer asalto y dos en el segundo, pero Woods (28-56-9), duradero, resistió los ataques más feroces de Bey mientras montaba la ofensiva suficiente de vez en cuando para mantenerse dentro. la pelea. “Ojalá hubiera podido obtener ese octavo nocaut”, dijo Bey, “pero lo logramos”. El peso ligero de East Providence, RI, Elijah Peixoto (4-0) terminó con estilo un descanso de dos años, superando al debut profesional Robert Banks (0-1) de Baldwin, NY, en una victoria por decisión unánime, 40-36 en todos los ámbitos. Después de haber luchado contra múltiples lesiones desde su última pelea en octubre de 2020, Peixoto lució tan rápido y afilado como siempre, usando su excepcional velocidad de manos para cambiar de nivel a Banks, quien se encontró retrocediendo la mayor parte de la pelea. Junto a Peixoto estaba el peso superpluma de Providence y compañero de equipo de Big Six Boxing Academy, Michael “Bling Bling” Valentin (7-1-1), quien terminó un descanso de tres años con una victoria por decisión unánime de 40-36 sobre el retador puertorriqueño Joshua Maldonado (1- 3). Valentin lució paciente y agudo a pesar de los nervios iniciales y simplemente superó a Maldonado, aterrizando efectivamente en la cabeza y el cuerpo sin sufrir ningún daño. Luego, Valentin llamó a Springfield, MA, al veterano Joshua Orta, a quien Valentin perdió en su última pelea en noviembre de 2019. “Esta noche tardó mucho en llegar”, dijo Valentin. “Realmente se siente increíble estar de vuelta en mi casa en Twin River. Tengo muchas ganas de volver a estar más activo. “Josh Orta, estad atentos porque voy a por vuestro culo. Sabes que es por lo que vengo. Esa es la única pelea que quiero”. Peleando por primera vez desde 2019, Brockton, MA, el peso pesado Chad Leoncello (1-0-1) obtuvo la primera victoria de su carrera, deteniendo el debut profesional de Gabriel Costa (0-1) de Woburn, MA, con un brutal golpe al cuerpo en 1 :49 de la segunda ronda. Leoncello se comió algunas manos derechas en la primera ronda, pero siguió trabajando el cuerpo, lo que finalmente suavizó a Costa hasta el punto en que Leoncello logró conectar un fuerte gancho de derecha a las costillas que envió a Costa a la lona. Apodado “El León”, Leoncello, de 39 años, solo lleva seis años boxeando. Luchó contra problemas de abuso de sustancias y ha estado sobrio desde 2016. Hizo su debut profesional para CES en 2019, luchando por un empate contra Omar Acosta. Munguia vence a Coria y busca a GGG y Charlo Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.