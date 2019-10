Golovkin, un favorito 5:1 sobre Derevyanchenko Fotos: Tom Hogan -Hoganphotos / Promociones GGG En la pelea principal de este fin de semana, el ex campeón mundial Gennadiy “GGG” Golovkin (39-1-1, 35 KOs) busca recuperar uno de sus cinturones el sábado por la noche en el Madison Square Garden de Nueva York. Golovkin se enfrenta a Sergiy Derevyanchenko (13-1, 10 KOs) por el título mundial vacante de peso mediano de la FIB.



Los Oddsmakers tienen a Golovkin como un favorito 5: 1 para vencer a Derevyanchenko, quien tiene la distinción única de que Golovkin y Canelo Alvarez han sido despojados del cinturón de la FIB por no hacer una defensa obligatoria contra él. Golovkin, de 37 años, se veía bien en un entrenamiento para los medios en la ciudad de Nueva York para la pelea transmitida por DAZN. Chavez y Arce en evento Benéfico a favor de hijo de Ex campeon Jose Luis Castillo Conferencia de prensa de Wilder-Ortiz

