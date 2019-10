Conferencia de prensa de Wilder-Ortiz El campeón de peso pesado del WBC, Deontay “The Bronze Bomber” Wilder y Luis “King Kong” Ortiz se presentaron el sábado pasado en una conferencia de prensa para anunciar oficialmente su revancha de pago por evento el 23 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Deontay Wilder: “Esa primera pelea fue una prueba para mostrarme dónde estaba mi nivel de habilidad en la división de peso pesado. Él era el hombre difícil en la división de peso pesado por una razón. Hasta el día de hoy, todavía no boxean contra él por una razón “. Luis Ortiz: “No había razón para no ganar la primera pelea, simplemente es lo que es. Sabíamos que uno de nosotros sería noqueado. Tengo el mismo sentimiento para la revancha. Esta pelea no va llegar a 12 rounds “. También se enfrentaron el campeón de tres divisiones y el actual campeón de peso pluma de la AMB Leo “El Terremoto” Santa Cruz y el retador Miguel “El Michoacán” Flores, quienes se enfrentan por el campeonato de peso pluma súper de la AMB en el evento principal. Leo Santa Cruz: “Trabajo duro para cada pelea y va a ser lo mismo para esta pelea. Esta oportunidad llegó para luchar por el título de las 130 libras y estoy emocionado de luchar por él. Quiero convertirme en un campeón mundial de cuatro divisiones “. Miguel Flores: “Estar en 130 o 126 no me hace diferencia cuando peleo con Leo, sigue siendo el mismo tipo. Comenzó su carrera en 118 de todos modos y lo he tenido en mi cerebro durante tanto tiempo sobre cómo voy a vencerlo “. ¨La Loba¨Muñoz logra su triunfo 50 en su retorno por una oportunidad de titulo mundial

