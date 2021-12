Gira de medios en varias ciudades de Taylor-Catterall El indiscutible campeón mundial de peso welter junior Josh “The Tartan Tornado” Taylor y el contendiente # 1 de la OMB Jack “El Gato” Catterall se reunirán cara a cara para una gira de prensa por dos ciudades para anunciar su próximo enfrentamiento el 26 de febrero en el SSE Hydro Arena en Glasgow, Escocia. La gira comienza el martes en Edimburgo, Escocia, la ciudad natal de Taylor, y se traslada a Londres al día siguiente. Taylor (18-0, 13 KOs) regresa al ring por primera vez desde que unificó los cuatro cinturones en mayo con una decisión convincente sobre el previamente invicto José Ramírez. Catterall (26-0, 13 KOs), de Chorley, Inglaterra, es un ex campeón intercontinental británico y de la OMB. La pelea será televisada en vivo en el Reino Unido por Sky Sports y se transmitirá exclusivamente por ESPN + en los Estados Unidos. Conferencia de prensa final de Arthur-Yarde 2 JoJo: Voy a ganarle a Haney

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.