JoJo: Voy a ganarle a Haney “La experiencia será un factor clave en mi victoria, pero mi poder, velocidad y habilidad en el boxeo también son importantes y creo que están siendo subestimados”, dice Joseph ‘JoJo’ Diaz (32-1-1 15KOs), quien desafía a Devin Haney (26-0 15 KOs) por el título de peso ligero del CMB en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas este sábado por DAZN. “Soy un atleta olímpico de 2012, he sido campeón mundial, he boxeado con grandes peleadores y he pagado mis cuotas para llegar aquí. Estoy aquí por una razón y por mi arduo trabajo, y esa será la diferencia. Devin es un luchador defensivo inteligente y esquivo, pero no creo que tenga la experiencia que yo tengo. Tiene buen rango y usa su jab para mantenerse afuera, pero no es nada que no haya visto antes, he visto múltiples estilos en el ring y lo que sea que él traiga, lo adaptaré. “Siento que es el tipo de persona que no tiene confianza en sí mismo y necesita personas a su alrededor para impulsar, desarrollar y ganar su confianza. Yo: tengo confianza en mí mismo, estoy motivado, sé lo que estoy haciendo y de lo que soy capaz, y voy a sacarlo de allí “. Gervonta Davis busca tener un rendimiento perfecto

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.