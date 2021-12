Gervonta Davis busca tener un rendimiento perfecto El campeón regular de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, anticipó su batalla por el título mundial de PPV con Isaac “Pitbull” Cruz que tendrá lugar este domingo desde el Staples Center de Los Ángeles. “El cambio de oponente no afectó mucho en mi entrenamiento”, dijo Davis. “Ese es solo el deporte del boxeo. Tienes que estar preparado para cualquier cosa. Siempre sé que tengo que adaptarme a todo lo que se me presente. Todo el mundo dice que se presentará, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Si lo hace, les daremos a los fanáticos una pelea emocionante. Sabemos que ese es su plan de juego. Solo tengo que ser inteligente, hacer lo que mejor hago y lograr una actuación perfecta. “Es increíble estar peleando el domingo. Tienes fútbol durante el día y boxeo por la noche. Tengo muchos fans jóvenes que me miran y creo que este será un gran espectáculo. Estoy emocionado de estar en Los Ángeles. Estaba hecho para esta etapa y no puedo esperar para hacer una gran actuación el domingo “. JoJo: Voy a ganarle a Haney Boxeo el 10 de Diciembre en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México

