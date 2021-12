Boxeo el 10 de Diciembre en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México El policía y campeón latino Alberto “Alacrán” Ruiz volverá a la actividad y en el turno estelar el 10 de diciembre cuando enfrente a Pedro Iván Bernal, en la velada “LibraXLibra” que presentarán Chiquita González Boxing y PHILLIPS – ASSA ABLOY, la mejor marca libra por libra. Será el Salón Marbet en ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el escenario que abrirá nuevamente sus puertas a la afición para recibir esta interesante velada que será transmitida en vivo por TVC Deportes. Los boletos están a la venta en dicho inmueble, 4ta Av. 34 Col. Benito Juárez, en ciudad Neza. El “Alacrán” Ruiz, que viene de ganar el título Latino de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se presentará en pelea sin título en juego ante Bernal, quien quiere arruinar el momento del monarca. Con récord de 11-3, ocho por la vía del nocaut, el también elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México buscará demostrar su calidad en el ring y mejores oportunidades, y Bernal (8-1-2) es el objetivo ahora. El pleito coestelar será de corte femenil, donde Elizabeth “Polvorita” Cruz tratará de lograr un nuevo triunfo cuando enfrente a Cindy Corona, a seis asaltos en peso paja. La “Polvorita” (6-1) triunfó por nocaut técnico en su última aparición con “Chiquita Boxing”, situación que la tiene motivada y que buscará repetir ante Corona (5-1), que intentará sorprender a la favorita. En pleito pactado a seis giros en peso ligero, Eduardo “Lalito” Martínez (7-1) enfrentará a Eduardo Meza (2-2); Raúl Gómez (2-0), por su parte, quiere seguir como invicto en su naciente carrera cuando enfrente a Saith Fuentes (1-0), a cuatro rounds en peso pactado en 75 kilogramos. Aarón de la Cruz, en tanto, tendrá como rival a Rubén Meléndez, a cuatro giros en peso mosca; mientras que Isaac “Chato” Cárdenas (1-0) se medirá con el debutante Ignacio Sanguino, en supergallo a cuatro episodios. También intercambiarán golpes Juan Escobedo (2-0) y Cristian López (1-1), en la misma distancia en peso pluma. Chiquita González Boxing y PHILLIPS – ASSA ABLOY, la mejor marca de candados y cerraduras en México, siguen comprometidos con el apoyo a las jóvenes promesas del boxeo y en la reactivación de las actividades deportivas en medio de la recuperación del Covid-19. Tristeza en el boxeo por la muerte del primogénito del Terrible Morales

