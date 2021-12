Tristeza en el boxeo por la muerte del primogénito del Terrible Morales Por. Gabriel F. Cordero El cuatro veces campeón mundial y miembro del salón de la fama de Canastota, el mexicano Erik ¨Terrible¨ Morales sufrió en las últimas horas la pérdida de su hijo Fernando según lo dio a conocer en sus redes sociales. Sin comentar sobre las causas, el Terrible informó sobre el fallecimiento de su hijo de 23 años, a través de mensajes en sus redes sociales a los que acompañó de fotografías junto a su primogénito. “José Fernando Morales Anaya! Mi Ferny!!. Te amo mi Fer, que Dios te cuide y te tenga en su gloria!!”, escribió el gran campeón mexicano. Sin embargo, nada de sabe de la causa de la muerte del joven hijo del ídolo del boxeo mexicano. Erik Terrible Morales ha publicado varias fotos mostrando su profundo dolor. Fightnews.com y en lo personal por la amistad que nos une nos solidarizamos con la comunidad del boxeo en este luto por el deceso de Fernando, Descanse en Paz. Entrevista exclusiva a Erik “El Terrible” Morales

