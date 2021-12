Entrevista exclusiva a Erik “El Terrible” Morales Por Jeff Zimmerman

Traducción: Jahir Martinez Fightnews.com® se reunió con la leyenda del ring mexicano Erik “El Terrible” Morales en el Sweat Boxing Gym en Irving, TX. Erik estuvo en la ciudad para promover su próxima exhibición contra su compañero campeón mexicano Orlando Salido el 17 de diciembre en el Mesquite Rodeo en Mesquite, TX. Morales habló sobre su pelea con el 2x campeón Paulie Ayala a la vuelta de la esquina en Fort Worth, su rivalidad con Manny Pacquiao y Marco Antonio Barrera, y sus pensamientos sobre Canelo o Chávez como el mejor peleador mexicano de todos los tiempos. Tristeza en el boxeo por la muerte del primogénito del Terrible Morales Entrevista exclusiva a Orlando Salido

