Gary Russell: No puedo obligar a nadie a pelear conmigo El campeón mundial de peso pluma del WBC, Gary Russell Jr., posee el reinado más largo de cualquier campeón masculino actual y ha mantenido su cinturón de 126 libras desde 2015. El 22 de enero, Russell se enfrentará al retador obligatorio del WBC, Mark Magsayo, en vivo por SHOWTIME desde Borgata Hotel Casino & Spa en Atlantic City, NJ Russell, quien está haciendo apenas su sexta defensa en siete años, dice que tiene problemas para conseguir oponentes. “He estado dispuesto a competir contra quien sea, cuando sea y donde sea, pero no puedo obligar a estos muchachos a subir al ring y pelear conmigo”, dijo Russell a los periodistas el martes. “Solo tengo que prepararme lo mejor que pueda. Necesito una pareja de baile. “Veo a [Magsayo] como un buen pegador ecuánime, tal vez se incline un poco más hacia la mano derecha. Tiene un buen poder de pegada, pero nada de eso importa si no puedes dar en el blanco. “Estamos moliendo en el campo de entrenamiento. Pase lo que pase, no vamos a poner excusas ni quejas. “Si voy a subir de peso, quiero pelear contra el campeón. No planeo subir de peso solo para hacer cola. Estoy peleando con Magsayo porque subió en la clasificación y se ganó este lugar. Todos contra los que he competido han sido los siguientes mejores debajo del campeón. “No tengo ninguna preocupación con el poder de Magsayo. Rara vez me ve tener que regresar en las tarjetas de puntuación. Magsayo tuvo que regresar en su última pelea porque estaba perdiendo en las cartas. Eso muestra algunos agujeros en su armadura. “Nunca paso por alto a nadie. Por supuesto, quiero la pelea de Gervonta Davis. Pero estoy concentrado en Magsayo. Él es quien se abrió camino hasta esta posición para pelear conmigo. Davis no tiene prisa, así que me mantendré enfocado en un verdadero guerrero que sube al ring conmigo. “Me quedo en el gimnasio. El boxeo no es solo lo que hago, es un estilo de vida para mí. Incluso cuando termine mi carrera, seguiré estando en el gimnasio. Realmente nunca exploto y engordo mucho. Me encanta lo que hago y soy muy militante en mi forma de pensar. “Nadie puede realmente prepararse para mí. No puedes prepararte como crees que puedes. Sé que Magsayo estará en su mejor momento físico y mental. Me quito el sombrero ante él, porque está dispuesto a arriesgarse para demostrar que es el mejor. Desearía que otros luchadores tomaran el mismo riesgo. “Muchos de estos otros muchachos no están dispuestos a intervenir conmigo debido al conjunto de habilidades que aporto. Finalmente, tenemos otro peleador con algo de corazón que está dispuesto a pelear. Quiero que dé lo mejor de sí mismo, así que veremos quién es el mejor”. Kambosos: Voy por los grandes nombres FBHOF anuncia los miembros de 2022

